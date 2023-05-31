https://news.day.az/officialchronicle/1569262.html Президент Ильхам Алиев: Международная выставка «Нефть и газ Каспия» стала первым мероприятием, которое представило Азербайджан энергетической общественности мира
Президент Ильхам Алиев: Международная выставка «Нефть и газ Каспия» стала первым мероприятием, которое представило Азербайджан энергетической общественности мира
Международная выставка "Нефть и газ Каспия" стала первым мероприятием, которое представило Азербайджан энергетической общественности мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре