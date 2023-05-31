Президент Ильхам Алиев: Международная выставка «Нефть и газ Каспия» стала первым мероприятием, которое представило Азербайджан энергетической общественности мира

Международная выставка "Нефть и газ Каспия" стала первым мероприятием, которое представило Азербайджан энергетической общественности мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

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