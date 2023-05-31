https://news.day.az/officialchronicle/1569343.html Внесены изменения в Положение о Службе безопасности Президента Азербайджана
Внесены изменения в Положение о Службе безопасности Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 19 февраля 2021 года №1290.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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