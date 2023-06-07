Президент Ильхам Алиев внес изменения в Положение о внештатном консуле Азербайджана

Внесены изменения в "Положение о внештатном (почетном) консуле Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в случае карантина, выявления инфекционных заболеваний, и в частности тропических, а также СПИДа и некоторых других заболеваний на территориях, ранее свободных от этих заболеваний, внештатный (почетный) консул Азербайджана будет незамедлительно информировать об этом с указанием района распространения заболевания, количества случаев заражения и мер, принятых местными органами власти против этого, дипломатическое представительство или консульство Азербайджана в принимающем государстве или же непосредственно министерство иностранных дел, а также министерство здравоохранения и Агентство пищевой безопасности.

Кроме того, при возникновении опасных болезней и вредителей, относящихся к сельскохозяйственным культурам, а также при массовом заболевании скота и птицы, либо при угрозе распространения болезней, общих для человека и животных, внештатный (почетный) консул Азербайджана будет незамедлительно информировать об этом дипломатическое представительство или консульство Азербайджана в принимающем государстве, либо непосредственно министерство иностранных дел, а также министерство здравоохранения и Агентство пищевой безопасности.