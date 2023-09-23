Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю Национального праздника страны.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.