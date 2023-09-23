https://news.day.az/officialchronicle/1600502.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке
Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю Национального праздника страны.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре