Волкан Бозкыр поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.