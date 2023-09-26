https://news.day.az/officialchronicle/1601563.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов организовать визит представителей офиса резидента-координатора ООН в Карабах
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов организовать визит представителей офиса резидента-координатора ООН в Карабах
Азербайджанская сторона готова в ближайшее время организовать визит представителей офиса резидента-координатора ООН, аккредитованного в нашей стране, в Карабах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора 26 сентября с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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