Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Джахангирбейли» ОАО «АзерЭнержи»

28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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