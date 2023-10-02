https://news.day.az/officialchronicle/1602965.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже 10 лет является членом международного космического клуба
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже 10 лет является членом международного космического клуба
Уже более 10 лет Азербайджан является членом международного космического клуба. Сегодня наша страна владеет двумя телекоммуникационными спутниками и одним спутником по наблюдению за поверхностью Земли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
"Мы продолжаем развивать эту сферу в Азербайджане", - отметил глава государства.
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