Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже 10 лет является членом международного космического клуба

Уже более 10 лет Азербайджан является членом международного космического клуба. Сегодня наша страна владеет двумя телекоммуникационными спутниками и одним спутником по наблюдению за поверхностью Земли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Мы продолжаем развивать эту сферу в Азербайджане", - отметил глава государства.