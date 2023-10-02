Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с генеральным директором ICESCO

2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с генеральным директором ICESCO Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется