https://news.day.az/officialchronicle/1603349.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Германией
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Германией
Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Германией.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября - Дня германского единства, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре