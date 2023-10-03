Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Германией

Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Германией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября - Дня германского единства, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.