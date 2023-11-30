https://news.day.az/officialchronicle/1618400.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном саммите по действиям в области климата, который будет организован в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, 30 ноября встретился в городе Дубай с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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