Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном саммите по действиям в области климата, который будет организован в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, 30 ноября встретился в городе Дубай с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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