Президент Ильхам Алиев прибыл на место проведения саммита ООН по изменению климата в Дубае

1 декабря в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов проходит Всемирный саммит по действиям в области климата, организованный в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл на место проведения мероприятия для участия в саммите.

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