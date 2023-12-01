https://news.day.az/officialchronicle/1618535.html Президент Ильхам Алиев прибыл на место проведения саммита ООН по изменению климата в Дубае
Президент Ильхам Алиев прибыл на место проведения саммита ООН по изменению климата в Дубае
1 декабря в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов проходит Всемирный саммит по действиям в области климата, организованный в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл на место проведения мероприятия для участия в саммите.
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