Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду

Президент Франции (Эмманюэль Макрон - ред.) выдвинул предложение о проведении встречи с Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении в Праге. Я положительно оцениваю встречу, проведенную в Праге, поскольку в то время премьер-министр Пашинян признал Карабах как часть Азербайджана. Правда, затем он выступил с другим заявлением, отошел от своего мнения. Тогда он отправил поздравительное письмо в "Нагорный Карабах". Тем не менее, я оценил результаты встречи в Праге как положительные.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Касаясь вопроса мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил: "Переговоры продолжались в этом формате. Но что произошло потом? В одном из своих телевизионных интервью Президент Франции использовал неоднозначные, неприемлемые слова и выражения в адрес Азербайджана, и тем самым отстранил себя от процесса, поскольку было ясно, что если вы теряете свой нейтралитет, вы больше не можете быть посредником, вы упускаете этот шанс. Поэтому вам нужно оставаться нейтральным. Это было обусловлено различными причинами. Одним словом, возможность посредничества была упущена. Мы официально заявили, что не считаем возможным, чтобы представитель Франции участвовал в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Поэтому, из-за этой конкретной причины я не поехал в Гранаду".