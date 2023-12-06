Президент Ильхам Алиев: Остается открытым вопрос о том, как мины попали на территорию Карабаха после войны

После войны они (армяне - прим. ред.) установили сотни тысяч мин прямо на линии соприкосновения, то есть на территории, находящейся между силами армянских сепаратистов и Вооруженными cилами Азербайджана. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Мы пригласили российских миротворцев и членов мониторинговой миссии Турции, показали им эти мины. Это свидетельствует о том, что армянский террор продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о том, как были переброшены мины в Карабах после Второй Карабахской войны, остается открытым. "Мы предполагаем, что мин там около миллиона. Они предоставили нам карты приблизительно с 400 тысячами мин, но точность этих карт не полная", - отметил Президент Ильхам Алиев.