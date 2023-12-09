Гудси Османов назначен послом Азербайджана в Румынии

Гудси Дурсун оглу Османов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.