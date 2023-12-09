https://news.day.az/officialchronicle/1620780.html Гудси Османов назначен послом Азербайджана в Румынии - Распоряжение
Гудси Османов назначен послом Азербайджана в Румынии - Распоряжение
Гудси Дурсун оглу Османов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Румынии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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