https://news.day.az/officialchronicle/1636258.html Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа Павел Елизаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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