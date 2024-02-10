Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа Павел Елизаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.