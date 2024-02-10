Председатель Федерации независимых профсоюзов России поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой, одержанной на президентских выборах.

Результаты выборов в Азербайджане являются ярким свидетельством огромного доверия народа, оказанного Вам как признанному национальному лидеру, и наглядной оценкой достигнутых под Вашим руководством успехов республики за последние двадцать лет во многих сферах.

Профсоюзы России высоко ценят Вашу деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики и поддержку профсоюзного движения.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых достижений на высшем государственном посту, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.