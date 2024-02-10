https://news.day.az/officialchronicle/1636312.html Президент Кении поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кении поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Кения Уильям Самои Руто поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом глава Кении написал в своем аккаунте в социальной сети X.
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