Руководитель фракции Коммунистической партии в Государственной Думе Федерального Собрания РФ поздравил Президента Ильхама Алиева

Руководитель фракции Коммунистической партии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Зюганов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.