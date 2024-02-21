https://news.day.az/officialchronicle/1639053.html Президент Эстонии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Эстонии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Эстонской Республики Алар Карис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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