Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVII Евразийского экономического саммита

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVII Евразийского экономического саммита.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.