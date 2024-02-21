https://news.day.az/officialchronicle/1639235.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVII Евразийского экономического саммита
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVII Евразийского экономического саммита
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVII Евразийского экономического саммита.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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