https://news.day.az/officialchronicle/1639515.html Расширен состав Оргкомитета COP29
Расширен состав Оргкомитета COP29
В связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения расширен состав Организационного комитета.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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