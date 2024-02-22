Расширен состав Оргкомитета COP29

В связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения расширен состав Организационного комитета.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.