https://news.day.az/officialchronicle/1639567.html Украина назначила нового посла в Азербайджане
Украина назначила нового посла в Азербайджане
Юрий Гусев назначен новым послом Украины в Азербайджане.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Украины Володимир Зеленский, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметим, что Юрий Гусев ранее занимал пост губернатора Херсонской области, а в 2020 году был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром". В 2023 году Зеленский освободил Гусева от этой должности.
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