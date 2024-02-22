Украина назначила нового посла в Азербайджане

Юрий Гусев назначен новым послом Украины в Азербайджане.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Украины Володимир Зеленский, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что Юрий Гусев ранее занимал пост губернатора Херсонской области, а в 2020 году был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром". В 2023 году Зеленский освободил Гусева от этой должности.

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