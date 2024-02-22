Главный исполнительный директор Публичного акционерного общества России "ЛУКОЙЛ" поздравил Президента Ильхама Алиева

Главный исполнительный директор Публичного акционерного общества России "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте искренне поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваш успех - свидетельство доверия избирателей к Вам, Вашим делам и намерениям. Благодаря своим лидерским качествам, огромной работоспособности, открытому стилю руководства Вы сумели завоевать уважение народа, который именно с Вами связывает надежды на дальнейшее динамичное развитие своей Родины.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых больших успехов в развитии экономики, науки, культуры на благо народа Азербайджана!".