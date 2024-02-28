Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.