https://news.day.az/officialchronicle/1641092.html Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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