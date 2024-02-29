На ремонт дорог в Сумгайыте выделено 8,1 миллиона манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории города Сумгайыт, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 8,1 миллиона (восемь миллионов сто тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении главы государства.