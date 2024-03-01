Президент Ильхам Алиев: Расширение Южного газового коридора и другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели

Расширение Южного газового коридора и какие-либо другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Подчеркнув, что многие страны обратились к Азербайджану за природным газом, шесть из них уже получают его, а с несколькими другими ведутся переговоры, глава государства отметил: "Потребность в газе есть. У нас же имеются ресурсы и инфраструктура. Мы считаем, что европейские финансовые институты должны основываться на реалистичном подходе в финансировании как минимум этого проекта. Он не должен оставаться в тени общеизвестных тенденций, выступающих против традиционных источников энергии. Конечно, мы все это видим. У нас активно ведется процесс перехода к "зеленой энергетике". Вместе с тем никто не должен забывать о том, что в ближайшие годы мир не сможет развиваться без традиционных источников энергии".