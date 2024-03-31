https://news.day.az/officialchronicle/1648401.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своих аккаунтах в социальных сетях поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре