https://news.day.az/officialchronicle/1648979.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета Администрации Президента Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета Администрации Президента Турции
2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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