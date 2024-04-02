Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета Администрации Президента Турции

2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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