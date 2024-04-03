https://news.day.az/officialchronicle/1649388.html Президент Ильхам Алиев: COP29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и США
Президент Ильхам Алиев: COP29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и США
COP29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан также заинтересован в развитии двусторонних связей с США по направлениям, обсужденным на встрече, проведенной в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что СОР29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области вопросов изменения климата и зеленых технологий.
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