Президент Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции Мевлюта Чавушоглу

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции, руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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