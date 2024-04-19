https://news.day.az/officialchronicle/1653375.html В Азербайджане будут разработаны правила продажи и передачи в управление имущества, на которое наложен арест - Указ
В Азербайджане будут разработаны правила продажи и передачи в управление имущества, на которое наложен арест - Указ
В Азербайджане будут разработаны правила продажи, передачи в аренду или управление имущества, на которое наложен арест.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики".
Кабинет министров в течение трех месяцев должен утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правила продажи, передачи в аренду или управление имущества, на которое наложен арест.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре