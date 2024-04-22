Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана

Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил БАМовцев за увековечении памяти Гейдара Алиева, напомнив, что его именем назван вокзал в поселке Ангоя. "БАМовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь, на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях от Братска до Владивостока и Находки и на протяжении десяти дней делил радости и горести с БАМовцами", - добавил Президент Ильхам Алиев.