Президент Ильхам Алиев: Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным

Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Глава государства добавил, что достижение соглашения по базовым принципам также рассматривается как вариант. А в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений. "К тому времени проект соглашения даже может быть готов. Считаю, что для этого обе стороны должны просто работать от души", - отметил глава государства.