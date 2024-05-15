https://news.day.az/officialchronicle/1660410.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в соцсети X публикацией в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает в среду Day.Az.
"Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации главы государства.
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