Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в соцсети X публикацией в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает в среду Day.Az.

"Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации главы государства.