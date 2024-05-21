https://news.day.az/officialchronicle/1661985.html Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
21 мая Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других сферах.
В время беседы было отмечено, что соответствующим структурам обеих стран будут даны поручения по реализации совместных проектов сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре