Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

21 мая Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других сферах.

В время беседы было отмечено, что соответствующим структурам обеих стран будут даны поручения по реализации совместных проектов сотрудничества.