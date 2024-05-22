Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречи в офисе ООН в Швейцарии

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочего визита в Женеву встретилась с директором женевского глобального офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций Джанкарло Чирри и новоназначенным директором Европейского регионального бюро Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольдом Крейльхубером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Общественном объединении IDEA сообщили, что на встрече с представителем ВПП были обсуждены совместные действия ВПП и IDEA по искоренению голода на Земле, что является одной из Целей устойчивого развития ООН, а также по обеспечению продовольствием людей, пострадавших от конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Лейла Алиева обратила внимание на примеры многостороннего сотрудничества Общественного объединения IDEA с различными учреждениями ООН в Азербайджане и за рубежом и подчеркнула, что организация готова к более тесному партнерству с ВПП. В этом контексте она предложила привлечь азербайджанских волонтеров к деятельности ВПП в различных регионах мира с учетом того, что волонтерское движение в Азербайджане за последние годы расширилось и волонтеры приобрели ценный опыт как внутри страны, так и за ее пределами.

На встрече с региональным директором ЮНЕП были рассмотрены различные проекты, которые Общественное объединение IDEA в Азербайджане реализует в рамках этой программы ООН. В качестве примеров успешного сотрудничества были названы проекты по защите ряда видов животных, а также инициативы по охране и восстановлению экологии Каспийского моря были. Лейла Алиева особо отметила, что на протяжении почти 30 лет на оккупированных азербайджанских территориях вырубались леса, загрязнялись водные бассейны, беспощадно эксплуатировались природные ресурсы, в результате чего нанесен серьезный ущерб экологии Азербайджана. В этой связи она отметила важность взаимодействия с ЮНЕП для восстановления природной среды и обеспечения устойчивого развития на пострадавших от оккупации территориях.

Глава IDEA пригласила представителей обеих программ ООН на конференцию COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года, и выразила готовность обсудить возможности проведения совместных мероприятий в рамках конференции.