https://news.day.az/officialchronicle/1662963.html Джозеф Байден направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Джозеф Байден направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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