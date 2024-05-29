https://news.day.az/officialchronicle/1664088.html Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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