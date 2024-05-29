https://news.day.az/officialchronicle/1664099.html Глава Дагестана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Глава Дагестана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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