Президент Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин - отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - отмечается в обращении.