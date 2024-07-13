Президент Ильхам Алиев: Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют хорошие традиции

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют хорошие традиции. Динамика развития наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в различных сферах вызывают удовлетворение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Монтенегро Якову Милатовичу по случаю национального праздника его страны.

Сердечно поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана Президента Якова Милатовича и народ Монтенегро с праздником, глава нашего государства в своем послании также отметил: "Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости".

Президент Ильхам Алиев пожелал коллеге крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - постоянного благополучия и процветания.