https://news.day.az/officialchronicle/1675069.html В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля
В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно обновленному Кодексу, в форму оперативного налогового контроля включено осуществление деятельности по производству табачных изделий без регистрации, а также выявление фактов нарушения условий регистрации.
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