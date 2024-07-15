В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно обновленному Кодексу, в форму оперативного налогового контроля включено осуществление деятельности по производству табачных изделий без регистрации, а также выявление фактов нарушения условий регистрации.