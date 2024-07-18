https://news.day.az/officialchronicle/1675814.html Президент Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с Канцлером ФРГ Олафом Шольцем - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с Канцлером ФРГ Олафом Шольцем - ФОТО
18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с Канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре