Расширены направления деятельности Совета управления госслужбой Азербайджана

Расширены направления деятельности Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в "Положение о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики".

Так, Совет сможет вносить предложения по совершенствованию законодательства в сфере государственной службы, а также рассматривать вопрос об отмене противоправных актов государственных органов, касающихся государственной службы.

Кроме того, контроль за ведением реестра государственных служащих также входит в число статей, добавляемых к направлениям деятельности Совета.

Также, в период деятельности Совет, помимо анализа работы в сфере профессиональной подготовки, опыта и дополнительного образования государственных служащих и подготовки соответствующих предложений, сможет одобрять стратегию обучения, разработанную для государственных служащих.