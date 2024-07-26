https://news.day.az/officialchronicle/1677513.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальдивской Республики
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальдивской Республики
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу по случаю Национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики.
В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Мальдивов - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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