Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальдивской Республики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу по случаю Национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Мальдивской Республики.

В столь прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Мальдивов - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.