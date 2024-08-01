https://news.day.az/officialchronicle/1678932.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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