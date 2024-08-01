Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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