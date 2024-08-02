https://news.day.az/officialchronicle/1679240.html В Азербайджане будут разработаны правила сдачи в аренду принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах - Указ
В Азербайджане будут разработаны правила сдачи в аренду принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах - Указ
Будут разработаны правила сдачи в аренду и пользование принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах, и реализации инвестиционных проектов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "Об утверждении Образцового положения о туристских и рекреационных зонах".
Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить правила сдачи в аренду и пользование принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах и реализации инвестиционных проектов и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
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