Президент Ильхам Алиев принял азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров

14 августа Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев принял азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ордена спортсменам и их тренерам, награжденным за высокие достижения на Олимпийских играх и заслуги в развитии азербайджанского спорта.

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