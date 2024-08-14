https://news.day.az/officialchronicle/1681911.html Президент Ильхам Алиев принял азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров
Президент Ильхам Алиев принял азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров
14 августа Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев принял азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ордена спортсменам и их тренерам, награжденным за высокие достижения на Олимпийских играх и заслуги в развитии азербайджанского спорта.
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