Президент России пригласил Президента Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Россия и Азербайджан плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН и Содружестве Независимых Государств. В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, также на встрече в формате "аутрич", которая пройдет в рамках Саммита БРИКС в Казани в октябре этого года", - заявил российский лидер в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.